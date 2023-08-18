Canan Karatay ‘En önemli tıbbi malzemedir’ dedi ve gerçeği açıkladı ‘Yazdan hazırlayın’

Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, lahana turşusunun sağlığa olan faydalarını anlattı.

KAYNAK: AA
Canan Karatay ‘En önemli tıbbi malzemedir’ dedi ve gerçeği açıkladı ‘Yazdan hazırlayın’

Karatay, lahana turşusunun kanser, kalp, Alzheimer ve şeker hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu söyledi.

Lahananın Turşusu En Sağlıklısı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Karatay, “Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler” dedi.

Karatay, lahananın kışın tüketilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, Alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler.”

Lahana Turşusu Nasıl Yapılır?

İşte lahana turşusu yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı:

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy lahana
  • Yarım su bardağı kaya tuzu
  • 3 baş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • Su

Yapılışı:

  • Lahananın dış yapraklarını ayırın.
  • Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın.
  • Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin.
  • Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.
  • Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın.
  • Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün.
  • Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.
  • Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.
  • Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin.
  • Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmayın.
  • 15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz.

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