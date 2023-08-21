Canan Karatay 'her derde deva' dedi tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu

Geçtiğimiz günlerde Canan Karatay, her derde deva diyerek tereyağlı kahveyi övdü. Karatay’ın faydalarını anlatmasının ardından fiyatlar da uçtu.

Canan Karatay 'her derde deva' dedi tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu

Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağlı kahve içmenin büyük faydaları olduğunu söyledi. Canan Karatay “Kahveye tereyağı koymak her derde deva” ifadelerini kullanınca “olur mu öyle şey” diyenler kendisine tepki göstermişti.

Araştırmalara göre; tereyağlı kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca felç, inme ve tip-2 diyabet riskini de azaltıyor.

KAÇ LİRA OLDU?

Günümüzde birçok kafe ve restoran, menülerine tereyağlı kahveyi ekleyerek müşterilerine sunuyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan tereyağlı kahve fotoğrafları, trendin ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

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Odatv’de yer alan bilgilere göre, sosyetik mekanlarda bardağı 300 liraya kadar tereyağlı kahve satışının yapıldığına dair haberler, trendin ne kadar hızlı yayıldığını gösteriyor.

Tereyağlı kahve, yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecine de katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra iştahı bastırabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Beyin hücrelerini koruma potansiyeline sahip olup bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

TEREYAĞLI KAHVE TARİFİ

1 fincan suya 1 tatlı kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ardından kahveyi ocakta kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tereyağı tamamen eriyene dek karışımı bekletin. Kahve köpüklü bir hal aldığında ve hafifçe kaynamaya başladığında fincanlara dökerek servis edebilirsiniz.

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