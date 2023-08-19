Canan Karatay ‘Tam bir zehir’ diyerek uyardı. Kalbe, sinir sistemine ve bağışıklığa zarar veriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içeceklerinin sağlığa zararlı olduğunu ve kalp, sinir sistemi ve bağışıklık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Canan Karatay ‘Tam bir zehir’ diyerek uyardı. Kalbe, sinir sistemine ve bağışıklığa zarar veriyor

Karatay, enerji içeceklerinin alkolden daha tehlikeli olduğunu da iddia etti.

Enerji içecekleri neden zararlı?

Enerji içecekleri, yüksek miktarda şeker ve kafein içeriyor. Bu da kısa sürede enerji veriyor gibi görünse de, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin kafein zehirlenmesi, uyku bozuklukları, kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, diyabet, obezite gibi hastalıklara neden olabileceğini belirtiyor.

Enerji içecekleri bağışıklık sistemini yok ediyor

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içeceklerinin zararlarını şöyle anlattı: “Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir.”

Enerji içecekleri kalbe ve karaciğere zarar veriyor

Karatay, enerji içeceklerinin kalbe ve karaciğere de ciddi zararları olduğunu söyledi: “Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.”

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