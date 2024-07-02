Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı

Ünlü profesör Canan Karatay yaptığı açıklamalarda gündemi sarsmaya devam ediyor.
Karatay bu kez haşimato hastalığına dikkat çekti. Karatay vatandaşları deterjan konusunda uyardı.
'Karatay Sözü' adlı YouTube kanalında açıklama yapan Karatay "Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz?
Bana kızmasınlar ama bu fıttırık hanımların kullandığı deterjanlar, fıttırık hanımların kullandığı dezenfektanlar.” Dedi.
Devamında ise Karatay “Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten.
Bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor.” İfadelerini kullandı.
Türkiye’de en çok yaygın olan eksikliğe değinen Karatay “Türkiye'de çok yaygın olan İyot eksikliği! İyot idrarda iyot bakılacak. Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük.
İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir. “ şeklinde konuştu.
Ayrıca Karatay “Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir.
Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..." ifadelerine yer verdi.