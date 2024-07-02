Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı

Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Canan Karatay deterjanlarda bulunan tehlikeden bahsederek Türkiye’de arttığını söyledi.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 1

Ünlü profesör Canan Karatay yaptığı açıklamalarda gündemi sarsmaya devam ediyor.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 2

Karatay bu kez haşimato hastalığına dikkat çekti. Karatay vatandaşları deterjan konusunda uyardı.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 3

'Karatay Sözü' adlı YouTube kanalında açıklama yapan Karatay "Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz?

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 4

Bana kızmasınlar ama bu fıttırık hanımların kullandığı deterjanlar, fıttırık hanımların kullandığı dezenfektanlar.” Dedi.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 5

Devamında ise Karatay “Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 6

Bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor.” İfadelerini kullandı.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 7

Türkiye’de en çok yaygın olan eksikliğe değinen Karatay “Türkiye'de çok yaygın olan İyot eksikliği! İyot idrarda iyot bakılacak. Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 8

İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir. “ şeklinde konuştu.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 9

Ayrıca Karatay “Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 10

Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..." ifadelerine yer verdi.

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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 11
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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 12
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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 13
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Canan Karatay ülkemizde patladı diyerek büyük tehlikeyi açıkladı 14
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