Canan Karatay unutkanlık hastalıklarına doğal çözümü açıkladı. İşte 7 bin yıllık şifa deposu

Prof. Dr. Karatay, yaptığı son açıklamada, uzun yıllardır kullanılan ve evlerimizde yaygın olarak bulunan bir gıdanın Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar için doğal bir tedavi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karatay'ın vurguladığı bu besin, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler tarafından kolaylıkla diyetlerine eklenebilir.

Prof. Dr. Karatay'ın '7 bin yıllık şifa kaynağı' olarak tanımladığı bu mucizevi besin:

Üzüm sirkesi...

Elma sirkesi ve beyaz sirkeye kıyasla salatalarda daha sık tercih edilen üzüm sirkesi, sağlıklı yapısıyla birçok sağlık sorununa çare oluyor.

Üzüm sirkesinin sağlıklı besin değerleri ve zengin mineral içeriği, boğaz ağrısından yaralanmalara kadar geniş bir yelpazede sağlık problemlerine karşı kullanımını mümkün kılıyor.

Düzenli tüketildiğinde, üzüm sirkesi Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

İşte üzüm sirkesinin bazı faydaları:

Beynin yaşlanmasını önler: Beyin sinirleri arasındaki iletişimi destekleyen ve zararlı toksin oluşumunu engelleyen üzüm sirkesi, beyin sağlığını korur ve yaşla ilişkili nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltır.

Diş ağrısına karşı etkili: Doğal bir iltihap giderici olan üzüm sirkesi, içerdiği antioksidanlar sayesinde zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve diş iltihabına bağlı ağrıları hafifletir.

Bağışıklığı güçlendirir: Besin değerleri ve antioksidan içeriğiyle üzüm sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun zararlı toksinlerden arınmasına yardımcı olarak genel direnci artırır.

Kemik sağlığını geliştirir: Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan üzüm sirkesi, kemik sağlığını destekler ve eklemlerdeki kireçlenme ve osteoporoz riskini azaltır.

Saç dökülmesini önler: Saç köklerini besleyen ve hücre yenilenmesini teşvik eden üzüm sirkesi, saç dökülmesini engeller ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

Cildi yeniler: Üzüm sirkesi, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve kolajen üretimini destekleyerek kırışıklıkları ve akne oluşumunu önler.

Kansızlığa iyi gelir: Anemiye karşı üzüm tüketimi kadar etkili olan üzüm sirkesi, bu hastalığın önlenmesine yardımcı olur.