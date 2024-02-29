Turbu böyle yerseniz faydaları katlanıyor. Canan Karatay’ın dediği konu ispatlandı

ABD'de gerçekleştirilen bir çalışma, yağların aslında sağlıklı beslenmenin bir parçası olduğunu ortaya koydu.

TURP VE TEREYAĞI MÜKEMMEL İKİLİ

Turp, antioksidan, potasyum ve kalsiyum açısından zengin bir sebzedir. Bu besinler, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon riskini azaltır. Ayrıca, felç olasılığını da düşürür. Turptaki nitrat ise kan dolaşımını iyileştirir.

Prof. Dr. Canan Karatay, turpu tereyağı ile birlikte yemenin faydalarını anlatıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, kışın turpu tereyağı ile sürüp kahvaltıda yemenin çok sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Karatay, Urfa ve Trabzon tereyağlarının en kaliteli tereyağları olduğunu vurguluyor.

KARATAY'IN TAVSİYESİ ŞİFA KAYNAĞI

Prof. Dr. Canan Karatay, beynin yağlarla çalıştığını söylüyor ve gerçek köy tereyağını öneriyor. Tereyağı, kolesterol ve yağlanma yüzünden korkulan bir besin olsa da, Prof. Dr. Karatay'a göre şifa kaynağıdır. ABD'de yapılan ve 15 ülkeyi kapsayan bir araştırma, tereyağının kalp ve damar hastalıklarıyla, felçle ilgisi olmadığını gösterdi. Ayrıca, günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de düşürüyor.

'ÇAYA TEREYAĞI EKLEYİN'

Bir programda katılımcılardan çayı şekersiz nasıl içtiklerini soran Prof. Dr. Karatay, çaya tereyağı eklemelerini tavsiye ettiğini söyledi.

SAĞLIKLI YAĞLAR DİYABETTEN KORUYOR

ABD, Avustralya ve İngiltere'nin de dahil olduğu 15 Avrupa ülkesinde, 44-71 yaş arası 636 bin kişi üzerinde yapılan 9 çalışmanın sonucu, tereyağı tüketiminin ideal miktarının 1 yemek kaşığı olduğunu gösterdi.

ÇAY VE KAHVEYE DE TEREYAĞI

Prof. Dr. Canan Karatay, başka bir röportajında çayın yanı sıra kahveye de tereyağı katılmasını önerdi ve bunun sonucunda birçok kahveci tereyağlı kahve satmaya başladı.

Prof. Dr. Karatay, "Kahveye tereyağı katmak her sorunu çözer" dedi.

ZEYTİNYAĞI İÇMEYİ UNUTMAYIN

Prof. Dr. Canan Karatay, sabah akşam zeytinin suyu olan zeytinyağından birer kahve fincanı içilmesi gerektiğini söyledi ve kendisinin de bunu yaptığını ekledi.