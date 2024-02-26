Salgına dönüşen hastalığı açıklayan Canan Karatay uyardı. Yemen sonra sakın çay içmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra çay içmenin kansızlığa yol açtığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Karatay, günümüzde birçok insanın yorgunluk problemi yaşadığını belirterek, bunun nedeninin anemi (kansızlık) olduğunu ifade etti.

“EN BÜYÜK SUÇLU…”

Karatay, “Bu hastalık ülkemizde pandemi haline geldi. Özellikle kadınlar, adet, emzirme ve ameliyat gibi durumlarda kansızlık riski taşıyor. Beslenme şeklimiz de buna katkıda bulunuyor. En büyük suçlu gluten.” dedi.

Karatay, “Gluten intoleransı olanlar, sağlıklı yedikleri halde demir emilimini sağlayamıyor. Bu da sürekli demir eksikliği ve kansızlık anlamına geliyor. Kaza, hastane ve ameliyat sonrası da ciddi kansızlık ve yorgunluk görülüyor. Kansızlığın en net göstergesi yorgunluk ve uyku hali. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve hastalıklara açık hale getiriyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE'DE KANSIZLIĞIN ÇOK YAYGIN OLMASININ SEBEPLERİNDEN BİRİ DE BU”

Karatay, beslenmenin önemine vurgu yaparak, yemekten sonra çay içilmemesi gerektiğini söyledi.

Karatay, “Çay, kırmızı etteki demiri bağlıyor ve emilmesini engelliyor. Türkiye'de kansızlığın çok yaygın olmasının sebeplerinden biri de bu.” dedi.

Karatay, 65 - 70 yaşından sonra vücut fonksiyonlarının yavaşladığını, bağırsak, hormon ve enzimlerde azalma olduğunu söyledi.

Karatay, “Bu yaşlarda kemik iliğinde de azalma oluyor ve yaşlılarda kansızlık görülüyor. Kansızlığın baş ağrısı, çarpıntı ve yorgunluk gibi belirgin belirtileri var. Kansızlığı önlemek için doğal beslenmek şart.” dedi.