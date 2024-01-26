Aç karnına içilince cin gibi yapacak. Canan Karatay açıkladı

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Aç karnına içilince cin gibi yapacak. Canan Karatay açıkladı
Her sabah kesinlikle bir fincan Türk kahvesi içtiğini belirten Canan Karatay bunu içenin cin gibi olacağını açıkladı.

Canan Karatay, son zamanlarda yaptığı bir röportajda midye, paket dondurma ve yulafla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Karatay, bununla da kalmayıp başka bir konuda daha önemli bir bilgi paylaştı.

Kamuoyunun ilgisini kaybetmeyen Canan Karatay, alışılmışın dışında ilginç çıkışlarda bulundu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, katıldığı programlarda yaptığı röportajlarda dikkatleri üzerine çekiyor.

Obeziteye karşı mücadele eden Canan Karatay, doğal beslenme önerileriyle vatandaşlara yol gösteriyor.

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AÇ KARNINA İÇİN CİN GİBİ OLURSUNUZ

Her sabah kesinlikle bir fincan Türk kahvesi içtiğini belirten Karatay, şekere karşı verdiği mücadeleyi, burada da sürdürdü. Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, kesinlikle şekersiz içilmesi gerektiğini vurgulayan ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu söyledi.

Karatay, “Kahve çok değerli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içiyorum. Uyandırıyor, rahatlatıyor, çok güçlü antioksidan sağlıyor” diye konuştu.

TÜRK KAHVESİ DOMATESTEN 100 KAT ETKİLİ

Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını dile getiren Karatay, antioksidan bakımından da zengin olduğunu ifade etti.

Bir fincan Türk kahvesiyle alınan antioksidanın bir domatesle alınandan çok daha fazla olduğunu söyleyen Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin sağladığı antioksidandan 100 kat daha fazla antioksidan sağlıyor vücudunuza. Beyni de canlandırıyor, cin gibi oluyorsunuz…” diyerek açıklamalarına devam etti.

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KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun çok fazla şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, “İşlenmişlere kesinlikle karşıyım. Latte'ler kesinlikle işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” diyerek sade Türk kahvesinin çok daha sağlıklı ve etkili olduğunu bir kez daha anlattı.

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