Canan Karatay vücudu zehirleyen besini açıkladı. Uzak durmak gerekiyor

Canan Karatay tarafından yapılan bir uyarı dikkat çekti. Canan Karatay, Türk mutfağında da çokça tükettiğimiz şekerle ilgili uyarılarda bulundu. İşte şekerle ilgili herkesin bilmesi gereken o uyarılar…

Canan Karatay vücudu zehirleyen besini açıkladı. Uzak durmak gerekiyor

AA’nın haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay, şekerin hastalıklara davetiye çıkardığını açıkladı.

Şekerin hayatları mahvettiğini, şekerli içeceklerin, gebelere yapılan şeker yüklemesinin bütün hücrelere zarar verdiğini dile getiren Canan Karatay, şekerin, şeker hastalığı, obezite, alzaymır, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunun altını çizdi.

Gebelikte şeker tespiti için yapılan şeker yüklemesi yöntemini eleştiren Karatay, “Şimdi gebelere şeker yüklemesi yapıyorlar. Karaciğer yağlanmasına, alzaymıra, obeziteye neden oluyor. Bu yasaklanmalıdır. Zavallı kadınlara bu yüklenir mi? Şeker hastalığı tespitinin başka yolları var” sözlerini kullandı.

CANAN KARATAY'I DOĞRULAYAN ARAŞTIRMA

Şeker, vücudumuzun enerji kaynağı olan glikozu sağlayan bir karbonhidrat türüdür. Ancak şekerin fazla tüketimi, sağlığımız için pek çok risk oluşturmaktadır. Şekerin zararları nelerdir?

life724.com'da yer alan araştırmaya göre şekerin 8 zararı şunlardır:

1) Obezite: Şeker, yüksek kalorili bir besindir ve tokluk hissi vermez. Bu nedenle şekerli yiyecek ve içecekler tüketen kişiler, daha fazla kalori alarak kilo artışına sebep olurlar. Obezite ise kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi ciddi hastalıkların risk faktörüdür.

2) Diyabet: Şeker, kan şekeri seviyesini yükseltir ve insülin hormonunun salgılanmasını tetikler. Ancak sürekli yüksek kan şekeri ve insülin seviyesi, vücudun insüline karşı direnç geliştirmesine ve tip 2 diyabete yol açabilir. Diyabet ise kalp, böbrek, göz, sinir sistemi gibi organlara zarar verir.

3) Karaciğer yağlanması: Şekerin zararları arasında yer alan karaciğer yağlanması, fazla şeker tüketiminin neden olduğu trigliserid birikimidir. Trigliseridler, karaciğerde fruktozun yağa dönüşmesi sonucu oluşan yağ molekülleridir. Karaciğerde aşırı yağ birikimi, karaciğer fonksiyonlarını bozar ve siroz gibi hastalıklara neden olabilir.

4) Kalp hastalıkları: Şeker, kandaki trigliserid ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini artırır ve HDL (iyi) kolesterol seviyesini düşürür. Bu da damar sertliği, tansiyon yüksekliği, kalp krizi ve felç gibi kalp hastalıklarının riskini artırır.

5) Kanser: Şeker, hücre bölünmesini hızlandırarak kanser hücrelerinin büyümesine ve yayılmasına yardımcı olur. Ayrıca şeker, vücutta iltihaplanma ve oksidatif stres gibi kanserle ilişkili süreçleri tetikler.

6) Diş çürükleri: Şeker, ağızda bulunan bakterilerin besin kaynağıdır ve asit üretimine neden olur. Bu asitler, diş minesini aşındırarak diş çürüklerine sebep olur.

7) Bağımlılık: Şeker, beyinde dopamin adı verilen bir nörotransmiter salgılanmasına neden olur. Dopamin ise ödül ve haz duygusunu sağlayan bir kimyasaldır. Bu nedenle şeker tüketimi, kişide keyif verici bir etki yaratır ve tekrar tatlı yeme isteği uyandırır.

8) Beyin sağlığı: Şeker, beyindeki sinir hücrelerinin işlevini bozar ve bilişsel yetenekleri azaltır. Ayrıca şeker, depresyon, anksiyete, Alzheimer gibi ruhsal ve nörolojik hastalıkların riskini artırır.

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