Dünyanın en zararlı yiyeceği birçok evde bulunuyor. Bir küpü bile ölüm saçıyor

Yemeklerin tadını daha lezzetli yapmak adına içerisine katılan birçok malzeme bulunuyor. Bunlardan birisi olan et ve tavuk bulyonlarının uzmanlar sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.
ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
-Anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara neden oluyor.
-Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.
-Diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.
- Hamilelerin asla tüketmemesi gereken yiyecekler arasında olmasıyla biliniyor.
-Sinir sistemine zarar veriyor.
MSG NEDİR?
Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.