Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi

İnternet fenomeni Özgür Alp Sümer, Canan Karatay’ın yanında yüzüne karşı “Kolesterol ilaçlarını bırak tereyağını kaşık kaşık ye” dediğini açıklayarak sonrasında kendisinin kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi

Editör: Murat Öztürk

Prof. Dr. Canan Karatay yasaklı besin listeleri gündem olmaya devam ediyor.

İnternet fenomeni Özgür Alp Sümer, 5 yıl önce Prof. Dr. Canan Karatay’ın kendisine “Kolesterol ilaçlarını bırak tereyağını kaşık kaşık” dediğini açıkladı.

Sümer, bunun üzerine kalp krizi geçirdiğini ve kendisine iki tane stent takıldığını ifade etti.

İnternet fenomeninin açıklamaları şu şekilde:

“KOLESTEROL İLAÇLARINI BIRAK TEREYAĞINI KAŞIK KAŞIK YE”

“Tıp dünyasına yeni bir yön kazandıran tıp dünyasını kafasını allak bullak yapan kolesterol bir hastalık değildir diyen efsane hoca. Fakat ben buradan 5 yıl önce geçiyordum. Hocam bana müdahale etti dedi ki: ‘Kolesterol ilaçlarını bırak tereyağını kaşık kaşık ye dedi. Kalp krizi geçirdim iki tane stent var.”

“LAHMACUN YASAK DEĞİL DEDİN”

“Hocam peki şunu söylemek istiyorum: Lahmacun yasak değil dedin. Ekmek, bira yasak içki yasak ne yapacağız biz? Bütün kurallara uyalım. Uyacağız.”

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