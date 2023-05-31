Candaş Tolga Işık Erdoğan’ın kabine toplantısında bakanlara ne söylediğini açıkladı. Yeni kabinenin şifrelerini verdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklama takvimine göre, Erdoğan'ın Cumartesi günü yemin ederek resmi olarak göreve başlaması bekleniyor. AKP kulislerinde ise Erdoğan'ın yeni kabinesi için çalışmalarını sürdürdüğü ve Cuma günü kabine açıklaması yapabileceği iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında "bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceği" şeklinde bir işarette bulunarak mevcut bakanlara teşekkür ettiği belirtti.

Candaş Tolga Işık paylaşımında istisnai bir durumun olup olmayacağına dair net bir bilgi olmadığı ifade etti. Şu anki duruma göre ise yeni bir kabine oluşturulacağı yüzde 100 olarak iddia etti.

Candaş Tolga Işık twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum %100 yeni bir Kabine geliyor!” ifadelerini kullandı.