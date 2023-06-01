AKP'li vekil açıkladı. Kabineye yeni bakanlık geliyor

Kabinenin nasıl şekilleneceği merak konusuyken AKP’li Bayram, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı' engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak" dedi.

AKP'li vekil açıkladı. Kabineye yeni bakanlık geliyor

14 Mayıs'ta vekil seçilen isimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kayıtlarını yaptırmayı sürdürdü. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram da kayıt yaptırdı.

Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi. 28'inci dönemin kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

akpliisim1.jpg“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ MÜLAKATI KAZANDILAR”

Adli hakim ve savcıların mülakatlarının bugün açıklandığını söyleyen Bayram, "Bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, 'Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde 5'inci Yargı Paketi'nde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclis'imizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açısından çok önemli bir gelişmedir" dedi.

“ENGELLİLER BAKANLIĞIMIZI DA GÖRECEĞİZ”

Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kaldı, onların da yaralarını saracağız" diye konuştu. Bayram ayrıca hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' kitabından uyarlanan aynı isimdeki filmin, 15 Haziran'da dijital bir platformda izleyiciyle buluşacağını söyledi. (DHA)

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