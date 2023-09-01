Caner Cindoruk dizideki kızı ile sevgili oldu

43 yaşındaki ünlü oyuncu Caner Cindoruk kendisinden 15 yaş küçük Mina Koyuncular ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Maviye Sürgün dizisinde baba kızı oynamışlardı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizide kızını canlandıran genç yetenek Mina Koyuncular ile aşk yaşamaya başladı. İkili, setten gerçek hayata sıçrayan aşklarını büyük bir gizlilik içinde tutuyormuş.

Caner Cindoruk’un, genç yeteneğin hem performansından hem de güzelliğinden oldukça etkilendiği dile getirilirken, Mina Koyuncular’ın da deneyimli oyuncunun kendisine sette rehberlik etmesinden büyük mutluluk duyduğu söyleniyor.

