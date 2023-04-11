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Caner Cindoruk'tan anlamlı hareket. Doğum gününü bağışladı

Oyuncu Caner Cindoruk, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile doğum günü kampanyası başlattı. Cindoruk, doğum gününü depremzede otizmli çocuklara bağışladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:17
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Doğum gününü bağışladı! Caner Cindoruk'tan anlamlı hareket

Caner Cindoruk'tan anlamlı hareket. Doğum gününü bağışladı
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Caner Cindoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile otizm farkındalığına dikkat çekerek, otizmli çocuklar için doğum gününde anlamlı bir kampanya başlattı.

"EN GÜZEL HEDİYE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLAR OLACAK"

Cindoruk "Sevgili ailem, dostlarım 2 Nisan Otizm Farkındalık Ayı'na özel ben de iyilik dolu hareketlere dahil olmak istedim. 17 Nisan tarihindeki doğum günümü TODEV'den destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. El ele verelim otizmli çocukları farkında olalım. Destekleriniz için teşekkür ederim." dedi. 


 

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