Caner Erkin Arda Turan'ın öğrencisi olacak

Arda Turan önderliğinde play-off finalinin kapısından dönen Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Transfer çalışmaları kapsamında gündeme milli futbolcu Caner Erkin geldi.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Caner Erkin'in yeni adresi Eyüpspor olabilir.

Sezonun sonu Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli sol bekin, Eyüpspor ile ilk görüşmeyi yaptığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük ve Başakşehir'de toplam 21 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 asiste imza attı.