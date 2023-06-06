Caner Erkin Arda Turan'ın öğrencisi olacak

Başakşehir ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in yeni takımı Eyüpspor olabilir. Eyüp ekibinin tecrübeli oyuncu ile görüştüğü iddia edildi.

Caner Erkin Arda Turan'ın öğrencisi olacak

Arda Turan önderliğinde play-off finalinin kapısından dönen Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Transfer çalışmaları kapsamında gündeme milli futbolcu Caner Erkin geldi.

GÖRÜŞMELER YAPILDI
Ajansspor'da yer alan habere göre, devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Caner Erkin'in yeni adresi Eyüpspor olabilir.

Sezonun sonu Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli sol bekin, Eyüpspor ile ilk görüşmeyi yaptığı kaydedildi.

PERFORMANSI
Bu sezon Karagümrük ve Başakşehir'de toplam 21 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 asiste imza attı.

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