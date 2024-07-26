Cani kardeşlere istenen ceza belli oldu! Eşini öldürüp boğup hafriyat alanına gömmüştü

Cani kardeşlere istenen ceza belli oldu

Olay, 16 Şubat'ta Biga ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre; Fırat Yıldızhan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyerek Saliha Gizem'i otomobile alıp Biga'ya doğru yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürdü. Cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, CESEDİ GÖSTERDİ

Polis, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de bir otomobile binip Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığını tespit etti. Fırat Yıldızhan'ı yakalayan polis, ifadesinde cinayeti itiraf eden ve cesedi gömdüğü yeri gösteren şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaştı. Cinayeti birlikte işledikleri iddia edilen Yağız Yıldızhan da gözaltına alındı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi ve iki kardeş adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede, Fırat ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Fırat Yıldızhan ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili konuşmak ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araçta tartışmaya başladık ve bir anlık öfkeyle yanımdaki balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim hareketsiz kaldı. Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga'ya geldik ve kardeşimle birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında bir su kanalına koyup üzerini toprak ve molozlarla kapattık" dedi.

Yağız Yıldızhan ifadesinde, "Ağabeyim Fırat ile eşi araçta tartışmaya başladılar. Ağabeyim cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Eşi hareketsiz kaldı. Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga'ya geldik ve öleni Çavuşköy yakınlarındaki bir su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak ve molozlarla kapattık" dedi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Fırat Yıldızhan'ın 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan'ın ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.