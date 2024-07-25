Kocaeli’de bir aydır kayıp olan alzheimer hastası kadının cesedi bulundu

Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldırım, 28 Haziran’da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başlamıştı.

27 gün boyunca süren arama çalışmalarına bugün İstanbul’dan gelen ekipler de katıldı. Arama çalışmalarında hassas burunlu köpek Zeyna da kullanıldı ve TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

Kocaeli Adli Tıp Morgu’nda yapılan incelemeler ve Yıldırım ailesinin teşhisi sonucunda, cesedin Emine Yıldırım’a ait olduğu kesinleşti.