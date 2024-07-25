Kocaeli’de bir aydır kayıp olan alzheimer hastası kadının cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Kocaeli’de bir aydır kayıp olan alzheimer hastası kadının cesedi bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir cesedin, yaklaşık bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım’a ait olduğu belirlendi.

Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldırım, 28 Haziran’da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başlamıştı.

27 gün boyunca süren arama çalışmalarına bugün İstanbul’dan gelen ekipler de katıldı. Arama çalışmalarında hassas burunlu köpek Zeyna da kullanıldı ve TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

Kocaeli Adli Tıp Morgu’nda yapılan incelemeler ve Yıldırım ailesinin teşhisi sonucunda, cesedin Emine Yıldırım’a ait olduğu kesinleşti.

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