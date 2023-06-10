Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 'CMM Operatörü Eğitimi' için başvurular başlıyor

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda istihdam garantili uygulamalı Endüstriyel Kalite Kontrol ve Ölçme Elemanı (CMM Operatörü) Eğitimi başlattı. Eğitim için 18 – 30 yaş arası erkekler, Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’ne başvuru yapabilecek.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 'CMM Operatörü Eğitimi' için başvurular başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin İş ve İstihdam Merkezi, işe ulaşma, meslek eğitimi, yeniden beceri kazandırma, iş başında eğitim ve girişimcilik alanlarında vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İşsizliğe çare olmak için bir adım daha atan Çankaya Belediyesi, 'CMM Operatörü Eğitimi' başlatıyor.

OPERATÖR ADAYLARI, EĞİTİM BOYUNCA ÜCRET ALACAK

Okulların Mesleki ve Teknik Bölüm mezunlarının başvurabileceği eğitimde, adaylara 2.500 TL ile uygulamalı eğitim boyunca 26 gün çalışma karşılığında asgari ücret ödemesi yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylara özel sektörde istihdam sağlanacak.

BAŞVURU ADRESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ

'CMM Operatörü Eğitimi' almak isteyen 18-30 yaş arası erkek adayların, özgeçmişleri ile birlikte Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B Blok Kat 6’da bulunan İş ve İstihdam Merkezi’ne bizzat başvurmaları gerekiyor.

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