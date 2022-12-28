Çankırı Atkaracalar SYDV geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çankırı Atkaracalar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4-Türk ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

6- Yaşlı bakım veya Engelli Bakım sertifikasına sahip olmak (Zorunlu olmayıp tercih sebebidir.)

7- En az ilkokul mezunu olmak

8- Atkaracalar İlçesinde ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaş altı olmak

9- Adli sicil kaydı bulunmamak

10- Adayların daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir.

11-Ev temizliği, yemek yapmak, yaşlı vatandaşların öz bakım ve temizliğini yaptırabilmek konularında yeterli tecrübeye sahip olmak,

12- Aylık ücret asgari ücret olacaktır.

13- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak (Zorunlu olmayıp tercih sebebidir.)

İŞİN ÖZETİ

1-2023 Yılı Ulusal Vefa Projesi kapsamında Vakıf tarafından bilgileri verilen yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine ziyaretlerini gerçekleştirmek, projeden faydalananların Vakıf tarafından planlanan program çerçevesinde evlerin genel temizliğini yapmak, kıyafet, yaşlı ve engellilerin öz bakımı, makinada çamaşır temizliği, ütü ve gidilen gün içinde yemek yapma gibi işlemlerini yapmak.

2- Personelin asli görevleri 2023 Yılı Ulusal Vefa Projesi kapsamında olup, Vakıf Başkanı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanına ilişkin verilecek görevlerde görevlendirilir.