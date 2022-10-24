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Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:13
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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