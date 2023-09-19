Çankırı'da 140 personelin katılımıyla denetim: Bin 552 şahıs sorgulandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 140 personelin katılımı ile "Narko Alan" denetimi yapıldı. Kentin farklı notalarında gerçekleştirilen denetimde bin 552 şahıs ve 793 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 3 adet bıçak, 0,5 litre sahte alkol, bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Uyuşturucu test kiti ile yapılan kontrollerde 1 şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Denetimde ruhsatsız silah bulunduran 3 kişiye, ‘kaçakçılıkla mücadele' çerçevesinde 2 kişiye, ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 kişiye ve ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek’ suçundan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Öte yandan, 8 sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 1 sürücüye yüksek sesli müzik dinlemek, 1 araç sürücüsüne maksadı dışında sis farı açmak, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 2 araç sürücüsüne dur ihtarına uymamaktan toplam 131 bin 548 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.