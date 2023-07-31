Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 ekip, 40 personelin katılımı ile il merkezinde bulunan 5 kıraathanede denetim yapıldı.

Denetimlerde 5 iş yerinde kumardan kazanıldığı değerlendirilen bin 900 TL nakit para, 1,7 litre etil alkol, kumar kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen bir adet defter, çok sayıda zar ve iskambil kartları, ele geçirildi.

Ekipler tarafından işyerlerine toplamda 36 bin 495 TL idari para cezası işlem uygulandı. Ekipler tarafından M.A.Ö. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

