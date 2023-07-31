Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, kumar oynatıldığı belirlenen 5 kıraathanede işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 ekip, 40 personelin katılımı ile il merkezinde bulunan 5 kıraathanede denetim yapıldı.

aw947336-02.jpgDenetimlerde 5 iş yerinde kumardan kazanıldığı değerlendirilen bin 900 TL nakit para, 1,7 litre etil alkol, kumar kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen bir adet defter, çok sayıda zar ve iskambil kartları, ele geçirildi.

aw947336-03.jpgEkipler tarafından işyerlerine toplamda 36 bin 495 TL idari para cezası işlem uygulandı. Ekipler tarafından M.A.Ö. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

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