Çankırı'da zincirleme kaza: 36 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çankırı-Ankara karayolu sanayi kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Bir lastik fabrikasının işçilerini taşıyan aynı firmaya ait 3 otobüs ve 1 minibüs zincirleme kazaya karıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçileri taşıyan 18 S 0070 plakalı otobüsün iddiaya göre freni boşaldı. Otobüs, önce önünde ışıklarda bekleyen minibüse arkadan çarptı. Minibüs de çarpmanın etkisiyle önünde bekleyen iki otobüsün kazaya karışmasına neden oldu. Çevredilerin ihabırı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otobüsteki işçiler ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.