Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı

Antalya'da SMA hastası 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez'in tedavisi için iddiaya göre izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.

Bu zaman diliminde ise baba Gökhan Gülmez dolandırıcılık sebebi ile cezaevine girdi. 38 yaşındaki olan anne Didem Gülmez ise oğlu için açmış olduğu hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.

Fakat Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de hayatını kaybetti.

PROGRAMDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli bir kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve biriktirilen bağış paraları ile sefa sürdüklerini dile getirdi.

Ayten Keser'in açıklamalarına göre; Didem Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil, lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı.

Bu iddialara bir yenisi eklendi. Bu ise Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası oğlunu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Bu iddialar sonrası anne Didem Gülmez, stüdyoda her şeyi itiraf etti. İtirafları ihbar olarak kabul edip harekete geçen polis, suçlanan anneyi canlı yayında gözaltına aldı.