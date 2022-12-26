Uzmanı açıkladı. SMA hastası bebeğe devlet eli uzandı

Isparta’da yaşayan ve henüz 4 aylık olan Hafize Arya Eryılmaz’a henüz 25 günlükken yapılan testler sonucu spinal musküler atrofi (SMA) tip 1 teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başladıktan sonra devlet desteği ile kullandığı ilaç sayesinde hastalığı yavaşlatılan Arya, tamamen sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Kızı doğduktan bir süre sonra hareketlerinin yavaşladığını fark ettiğini belirten anne Cennet Eryılmaz şunları belirtti:

“Kızımız ilk doğduğunda çok güzel, hareketleri aktifti. Çok hızlı hareketleri vardı. Kendim okul öncesi öğretmeniyim, çocuklarla sürekli iç içe olduğum için bir farklılık fark ettim. 25 günlükken kollarında ve bacaklarında hareketin azaldığını gördüm. Emzirirken kolunun düştüğünü, kendisinin toplayamadığını, nasıl yatırırsam öyle kaldırdığımı fark ettim. Ayaklarında ve kollarında hiçbir şekilde hareket yoktu ve normal olmadığını, durumun artık iyiye gitmediğini fark ettikten sonra hastaneye başvurduk ve SMA'dan şüphelendiklerini, bir test göndereceklerini söylediler. Testimizin sonucu maalesef pozitif çıktı ve SMA tip 1 tanısı konuldu kızıma. Bizim için süreç başladı”

Kas kaybı olan bir hastalık olduğunu dile getiren anne, gün geçtikçe kaslarındaki hareket azaldığı için ilacın yanı sıra yüzme ve fizik tedavi ile bu durumu desteklediklerini dile getirdi.

“TAMAMEN DURDURMAYA İMKÂNIMIZ YOKTU AMA BU İLAÇ SAYESİNDE YAVAŞLATMAYA ÇALIŞTIK”

Devlet destekli ilaç kullanıldıktan sonra Hafize Arya'da meydana gelen değişimleri belirten baba Emin Eryılmaz şunları ifade etti:

“İlk fark ettiğimizde el ve ayak hareketleri hiç yoktu, çok hızlı solunumu vardı ve solunumu biraz dengesizdi. Ondan sonra biz geri ödeme çerçevesindeki ilacımızı kullanmaya başladık, üçüncü dozunu aldık. Her dozda iyileşme oldu. Şu an nispeten de olsa kollarında bir hareket var. Ayaklarında tam olarak olmasa da nefesinde bir düzelme var. Tamamen durdurmaya imkânımız yoktu ama bu ilaç sayesinde yavaşlatmaya çalıştık. Yetkililere çok teşekkür ediyorum bu ilaç adına”