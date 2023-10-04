Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteciye hapis cezası

Rus devlet kanalında geçen yıl Ukrayna savaşını canlı yayında pankart açıp protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikov, gıyabında yargılandığı davada 8,5 yıl hapis cezası aldı.

Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteciye hapis cezası

Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus devlet kanalında savaş karşıtı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikov, yargılandığı davada 8,5 yıl hapse mahkum edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden gazeteci Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Kızıyla beraber geçen sene Rusya’daki ev hapsinden kaçan 45 yaşındaki gazeteci, gıyabında yargılandığı davada “Rus ordusuyla ilgili yanlış bilgi yayma” suçlamasıyla hapis cezası aldı.

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Ayrıca Ovsyannikov’un elektronik mecralardaki faaliyetlerine de 4 yıl süreyle yasak getirildi.

Hakkındaki suçlamaları “saçmalık” olarak niteleyen Ovsyannikov, bu eylemin “elindeki tek ahlaklı seçenek” olduğunu ifade etmişti.

Rusya, savaşın başlamasının ardından Rus ordusunu küçük düşürmeyi ve Ukrayna’daki savaşı “işgal” olarak nitelemeyi suç sayan yasaları kabul etmiş, uymayanlara hapis ve para cezaları uygulanacağını duyurmuştu. Ukrayna’da geçen sene şubat ayında başlayan savaşı Rus kentlerinde protesto eden binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

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