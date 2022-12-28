Necati Ateş: Ne oldu bu takıma

Necati Ateş şu ifadeleri kullandı:

Antalyaspor'dan sonra en farklı yenilgisi oldu. Biz 3 gün önce hem hocayı hem de oyunu burada övdük. Çok iyi oynadı, ve daha farklı da bir derbi zaferi alabilirdi. Bugüne baktığımız zaman, bu 3 günde ne oldu da her şey tersine döndü?

Futbolda dün yoktur bugün vardır. Kimse sizin Fenerbahçe maçınızı konuşmaz. Bugünün mağlubiyetini konuşur. Abdullah Avcı çok kötü bir performans sergiledi. ÖZellikle değişikliklerde çok yanlış yaptı.

Orta saha oyuncusu Gbamin'i savunmaya alıp Hüseyin'i çıkarması yanlış bir hamleydi. Maç 5-1 de 6-1 de bitebilirdi. Fenerbahçe maçında oynanan iyi oyunun hiçbir anlamı kalmadı. Oyunda hata, oyunun içinde hata... Maçı kaybetmek için uğraştı Trabzonspor.

















