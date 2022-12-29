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Galatasaraylı Batuhan Trabzonspor'u yıktı

Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yenerken, maça damgasını vuran isimlerden biri de kaleci Batuhan Şen oldu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:36
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Trabzonspor'u Galatasaraylı Batuhan yerle bir etti

Galatasaraylı Batuhan Trabzonspor'u yıktı
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23 yaşındaki Batuhan, Trabzonspor'un gollük şutlarına biri dışında geçit vermedi.

58. dakikada ise en önemli kurtarışını yaptı.

Serbest vuruşta Bakasetas'ın müthiş şutunu çıkaran Batuhan, dönen topu tamamlamak isteyen Trezeguet'e de engel oldu.

Karagümrük, Batuhan Şen'i Galatasaray'dan kiralamıştı. Genç kaleci sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

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