Galatasaraylı Batuhan Trabzonspor'u yıktı

23 yaşındaki Batuhan, Trabzonspor'un gollük şutlarına biri dışında geçit vermedi.

58. dakikada ise en önemli kurtarışını yaptı.

Serbest vuruşta Bakasetas'ın müthiş şutunu çıkaran Batuhan, dönen topu tamamlamak isteyen Trezeguet'e de engel oldu.

Karagümrük, Batuhan Şen'i Galatasaray'dan kiralamıştı. Genç kaleci sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.