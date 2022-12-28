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Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Hiç yakışmadı

Abdullah Avcı, maç sonu Visca'nın durumunu açıkladı ve ekledi: Hayatımdaki en sıkıntılı maçlardan birisi...

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:01
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Avcı: Şık olmadı! Hiç yakışmadı. Tepki veremedik

Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Hiç yakışmadı
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Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası açıklamalarda bulunurken Edin Visca'nın durumuna değindi ve maçı da hayatındaki en sıkıntılı karşılaşmalardan biri olarak tanımladı.

"VISCA'DA KIRIK VAR"

Edin Visca'nın durumuna ilişkin soruyu cevaplandıran Avcı, "Ne yazık ki Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Onun için de bizim için de Türk futbolu için de geçmiş olsun" dedi.

BİR TÜRLÜ YAPAMIYORUZ

Hayatındaki en sıkıntılı maçlardan birini yaşadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 20 dakika planladığımız baskıları yaptık. Final paslarını yapamadığımız durumlar oluştu. 4 gün evvel yüksek enerjiyle maçı kazandıktan sonra bugün tam tersi oldu. 20. dakikadan sonra oyunda bir hareketlilik yok. Statik kalıyoruz. Golü bulduk ve fırsat tekrar geldi. Oyun elimizin altında ama doğru oyunu bir türlü yapamıyoruz. Pasın şiddetini hızlandıramadık. İkinci yarı rakip atılıyor. Maç tekrar elinin altında, süre uzun ama bir türlü o mücadeleyi, tepkiyi oyununun içine sokamadık. Bu, benim hayatımda yaşadığım en sıkıntılı maçlardan biri. Pek alışık olmadığım bir süreç, Trabzonspor'un da alışık olmadığı bir süreç. Şık olmadı, hiç yakışmadı. Tepki vermedik. Hiç hoşuma gitmeyen şeydi. 10'a 10 iken daha domine etmemiz lazım. Hayatımda yaşadığım en kötü senaryolardan bir tanesiydi. Şık olmadı, yakışmadı. Bunu sorgulayacağız. Karagümrük'ü tebrik ediyoruz ama biz bireysel performans olarak da oyun kalitesi olarak da hiçbir şekilde devreye giremedik. Biz bunun neden böyle olduğunu sorgulayıp yeniden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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