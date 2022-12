Olimpiyat'taki soğuk hava buz kesti

Kendime kendime hep sormuşumdur; bu stadyumu buraya niye yaptılar? Resmen bizim Kayabaşı Yaylası ile Gürcüdüzü Yaylası!

Gelmek zor, gitmek zor, trafiği gel bana sor! Bu soğukta, devamlı rüzgarın başrol oynadığı bu çıplak Stadyum’a kim gelir? Yinede geldi 3 binin üzerine bordo mavili taraftar ile yaklaşık bin civarında Karagümrük taraftarı...

Koskoca Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun basın tribünü garibanlar evi gibi; ne takım kadrolarının olduğu esame listesi, ne maç yayının izlendiği monitörler bile yok. Herkes birbirine soruyor gol atan ve kart gören sahadaki oyuncuyu? dürbünle baksan ancak tanırsın!

Futbol bir temaşa sanatı gibidir, izleyici olmadan da oynanmaz. Oynat bunu süper lig prosedürüne uygun, İstanbul’un içindeki küçük stadyumlardan birinde ful çeksin. Seyir zevki olsun, kim titreye titreye oynamak veya maç seyretmek ister soruyorum? Gel de anlat!

Her iki takımın sakatları vardı. Ev sahibinin as kalecisi Viviano yedek kulübesinde başladı. Ama yerine eldiven giyen yedek kaleci Batuhan gecenin en fazla alkışını alan oldu. Soğuk, rüzgar ve çoğu boş tribünler önünde zevksiz başlayan bir mücadelede, daha ne olduğunu anlamadan, Trabzon kalesine üç defa gelen Andrea Pirlo’nun öğrencileri; Ozdoev ve Borini ile adeta şapkadan çıkarılan 2 gol ile Bartra’nın tek ilginç golüne karşı ilk yarıyı önde kapattılar.

Bordo mavililerde bu yarının perdesi kapanmak üzereyken, Borini’yi gol pozisyonunda indiren Bartra takımını 10 kişi bıraktı.

***

İlk 45 dakikada rüzgara karşı oynayan konuk ekip, ikinci yarıda rüzgarı arkasına alıp, iki değişiklikle başladı. Hüseyin ile Siopis yerlerini Larsen ve Gbamin’e bıraktı. Ama Trabzonspor ikinci 45 dakikaya da talihsiz başladı. Karagümrük’ün sol beki Levent, Visca’yı resmen itince Bosnalı oyuncu; omuzu, kolu sarılarak sahayı mumya gibi terk etti. Kötü haber; omuzu kırılmış. Kulübeden gelen Djaniny sahne aldı.

Gomez’i düşüren Colley’in ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart, Abdullah Avcı ve oyuncularında bir umut ışığı oldu. Artık ev sahibi de bir eksik kalmıştı. Oyunun akışı misafir takım lehinde gelişecek derken, Trezeguet’in yan direkten dönen topu kısmetsizliğin arkası yarını gibiydi!

Çünkü; beraberliği kovalarken konuk ekip, Ricci’nin takımı adına beklenmedik anda atığı 3.gol, bordo mavili takımda soğuk değil buz gibi bir duş oldu. Hele de Borini’nin topu yan direğe vurup çıkmasaydı, sahanın misafirleri beklenmedik bir farklı mağlubiyetle erken yüzleşecekti, sonunda da yüzleşti zaten.

***

Trabzonspor takımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun soğuk havasında çok kötü oynayarak buz kesti. A.Ömür’ün iyi niyetli gayretleri yeterli olmazken, isteksiz ve iştahsız bir takım haliyle talihsiz bir gece yaşadı ama futbolda maalesef bunlar var. İlginç olan Fenerbahçe maçından sonra, böyle bir Trabzonspor, Trabzonspor’a yakışmadı!

Oyunun üçte birlik son bölümünde ise Trezeguet ile Hugo formalarını Hamsik ve Yusuf Yazıcı’ya teslim etmesi! etkili hiç olmazken, Trezeguet’in karşılaşma kırılmadan oyundan alınması, bana göre en önemli yanlış varyasyonlardan biriydi. kırmızı siyahlıların oyunun ilerleyen süresi içerisinde sahaya serpiştirdiği Kouassi, C.Kazım ve Salih üçlüsünden; eski Trabzonsporlu Kouassi’nin golü, Trabzonspor’un en azından erkenden gerçekleşmesi gereken yüzleşmesine neden oldu.

Ligdeki; geride kalan 15 haftada 3.mağlubiyetini alan şampiyon, dilerim bu farklı mağlubiyetten iyi bir ders çıkarır. Daha öncede demiştim, yazmıştım. Bu köprünün altından her takım için çok daha sular akacak. Mağlubiyette olsa böyle bir farklı mağlubiyet beklemiyordum. Vavacars Karagümrük takımı alkışı hak etti.

Orta hakem Ümit Öztürk bana göre iyi maç yönetti. İtalyan teknik adam Pirlo’da hak ettiği bir galibiyeti takımına hediye etti. Sanırım başkanları Süleyman Hurma’da bu dört gollü galibiyetle, dört köşe olmuştur.

