Fransa’nın güneyinde yer alan Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali bu yıl 76.sı gerçekleşti. Cannes Film Festivali’nin tarihçesi merak ediliyor. Peki, Cannes Ödülleri nedir? 76. Cannes Film Festivali tarihçesi ne?

CANNES ÖDÜLLERİ NEDİR?

Cannes Film Festivali, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde her yıl genellikle Mayıs ayında düzenlenen uluslararası film festivalidir. Festivale dünyanın her yanından ve her türden yeni filmler katılır. Festivalin en prestijli ödülü Altın Palmiye'dir.

Cannes Film Festivali, Avrupa'daki en önemli 3 film festivalinden biridir. Altın Palmiye için her yıl ortalama 20 film yarışır. Kazananlar, uluslararası sanatçılardan oluşan jüriler tarafından belirlenir.

Cannes Film Festivali'nde verilen yarışma ödülleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Kısa Film ve Jüri Ödülü'dür.

CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHÇESİ NEDİR?

Festivalin çıkışı 1930'ların sonunda Philippe Erlanger'in o zaman Fransa Eğitim ve Güzel Sanatlar Bakanı olan Jean Zay'den isteği ve Zay'in Venedik Film Festivali'ne rakip olabilecek uluslararası kültürel bir organizasyon kurmaya olan arzusuna dayanmaktadır.

İlk festivalin 1 Eylül 1939'da Cannes'da Louis Lumière'in başkanlığında düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak Alman birliklerinin Polonya'ya saldırısı ile başlayan II. Dünya Savaşı'dan dolayı iptal edildi. Savaştan dolayı ilk festival ancak 20 Eylül 1946'da başlayabildi.

İlk yıllarda eşitlik ilkesine bağlı olarak jüride her ülkeden sadece bir temsilci yer alabiliyordu.

1955'te o zamana kadar verilmekte olan Büyük Ödül Altın Palmiye olarak değiştirildi.

1957'de Dolores del Rio festival jürisinin ilk kadın üyesi olarak tarihe geçti.

1970'lerde festivalde birçok önemli değişiklik yapıldı. 1972'de başkan olan Robert Favre Le Bret filmlerin seçilme prosedüründe önemli değişikliklere imza attı. O zamana kadar ülkeler onları temsil edecek filmleri seçiyor ve festivale yolluyorlardı. Ancak bu tarihten sonra festivale katılacak Fransız filmleri ve yabancı filmler oluşturulan iki ayrı komite tarafından seçilmeye başlandı.

1978'de ise Altın Kamera ödülü ve Un Certain Regard bölümü festival programına eklendi. Diğer değişiklikler ise festivalin süresini otuz güne düşürebilmek için seçilen film sayısını azaltılması ve jüriye sinema endüstrisinden ünlülerin de alınmasıydı.

Gilles Jacob 1995 yılında festivalin son resmi bölümü olan Cinéfondation'u başlattı. Bu bölümün amacı dünyadaki film yaratım sürecinin desteklenmesi ve yeni senaryo yazarlarının ünlülerin de yer aldığı bu sosyal ortamda yer almasını sağlamaktı.

2002 yılında ise festivalin resmi ismi Festival de Cannes olarak değiştirildi.