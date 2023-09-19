Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Olay, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin gelen koku üzerine polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda, eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali G. (43), ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali G.’nin birkaç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden Ali G.’nin cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, devreye özel bir firmaya ait yük asansörü girdi. Ali G.’nin cansız bedeni, 3'üncü katta bulunan balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak indirildi.

Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, Ali G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali G.'nin bir süredir çeşitli hastalıklardan tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.