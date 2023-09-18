Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Ali G., evinde ölü olarak bulundu.

KAYNAK: İHA
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

İHA'nın haberine göre; Ağır kilosu nedeniyle merdivenlerden indirilemeyen şahsın cenazesi, özel bir yük asansörü ile taşınarak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mahalleli kokudan şüphelendi

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ali G.'nin evinden gelen kötü kokudan şüphelendi ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapısı kırılarak girilen dairede Ali G.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali G.'nin birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze yük asansörü ile taşındı

Ali G.'nin cenazesi, ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilemedi. Bunun üzerine olay yerine özel bir firmaya ait yük asansörü çağrıldı. Ali G.'nin cansız bedeni, 3’üncü katta bulunan balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak aşağıya indirildi. Cenazenin taşınması sırasında talihsiz adamın yakınları gözyaşı döktü. Ali G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çeşitli hastalıkları vardı

Ali G.'nin bir süredir çeşitli hastalıklardan tedavi gördüğü ve eşinin de şehir dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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