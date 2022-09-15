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Cansu Dere’den sosyal medya itirafı

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Vogue dergisine verdiği röportajda sosyal medya ile ilgili konuştu. Dere, “Sosyal medyadaki yorumlar asla üzülmeme neden olmaz” dedi. 

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 18:00
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Cansu Dere: Sosyal medyadaki yorumlar beni üzemez

Cansu Dere’den sosyal medya itirafı
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Ünlü oyuncu Cansu Dere, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Vogue dergisine röportaj veren Dere, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla ilgili konuştu. 

Cansu Dere konuyla ilgili olarak  “17 yaşımdan beri birilerinin beğenisini ve eleştirisini alarak büyüdüm. Fiziksel görünüşümle ilgili hiçbir eleştiriye kulak asmamak gerektiğini öğrendim. Herkesin beğenisini kazanayım diye bir arzum yok. Sosyal medyadaki yorumlar asla üzülmeme neden olamaz.” dedi. 

YALNIZLIK ŞAHANE BİR ŞEY

Cansu Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey. Herkesin yalnız kalabilmesi lazım" dedi ve ekledi: "İnsanlar yalnız kalabilirse mecburiyetten kurtulur. Mecburi ilişkiler olmaz hayatında, temiz ilişkileri olur. Sadece kadın-erkek ilişkisi için konuşmuyorum. Arkadaşlık ilişkileri de buna dahil" 
 

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