﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi

Yapay zeka projeleri geliştiren Belçikalı sanatçı Dries Depoorter, halka açık alanlara yerleştirilen ve herkesin erişebileceği şekilde canlı yayın yapan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu sırada özellikle de ABD'nin Times Meydanı veya Dublin'deki Temple Bar gibi dünyaca ünlü yerlere odaklandı.

Sosyal medyada özellikle fenomenlerin çektiği fotoğrafların saniyelerini bir bir inceledi.

En sonunda ise görüntüleri video haline getirip paylaştı.

Depoorter konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bir güvenlik kamerasının görüntülerini izlediğimde, birinin 30 dakika boyunca fotoğraf çekmekle uğraştığını gördüm ve kafamda bir fikir belirdi. O kişiyi Instagram'da bulup bulamayacağımı merak ettim." dedi.

Kişiyi tespit etmek için yine yapay zekayı kullanan Depoorter, 100 binden fazla takipçisi olan fenomeni buldu.

Instagram fenomenlerinin kahve içerken, omuzlarına bir ceket asarken veya sevgililerini öperken çektiği fotoğraflar için ne kadar mesai harcadığını gözler önüne seren bir video hazırladı.

"Tüm çalışmalarıma göz atarsanız aslında yeni teknolojinin tehlikelerini gösterdiğimi görebilirsiniz" diyen Depoorter, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zor sanatı hiç sevmiyorum. İşleri basit tutmayı seviyorum. Sanırım teknolojiyle çalışan yeni nesil sanatçıların bir parçasıyım.