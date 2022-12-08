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Aylin Coşkun'u Paris'te soydular. Çantasının içindeki bütün paraları aldılar

Aylin Coşkun tatil için gittiği Paris'te bir AVM'de hırsızlar tarafından soyuldu. Soyulduğunu fark eden Coşkun, sosyal medyadan yayınladığı videoda 'Allah bizim polisimizden razı olsun' diyerek Paris'teki sisteme isyan etti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:28
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Çantasının içindeki bütün paraları aldılar. Aylin Coşkun'u Paris'te soydular

Aylin Coşkun'u Paris'te soydular. Çantasının içindeki bütün paraları aldılar
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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'ın sürpriziyle doğum gününü kutlamak için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te soyuldu. Şarkıcının, Paris'teki bir AVM'de cüzdanı çalındı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, soyulduktan sonra Instagram'dan isyan etti.

"Cüzdanımı çaldılar"

Coşkun, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşadığı hırsızlığı anlattı. Hırsızlığın şokunu atlatamayan Coşkun, "Evet resmen soyulduk arkadaşlar bildiğiniz çantamı açıp içinde euroları aldılar...

"Fransa polisi armut topluyor"

Buradaki güvenlik tipler de bugün burada bir sürü soygun yapılmış ve burada da armut topluyorlar. Güvenlik var ama neden var belli değil resmen bildiğiniz soyulduk. Hiçbir şey yapmıyorlar, sadece tutanak tutuyorlar...

"Sıkıysa Türkiye'de yapsınlar"

Bunu gelip sıkıysa bizim ülkemizde yapsınlar da göreyim ben, Allah bizim polisimizden razı olsun. Gerçekten polisimizden bin kere Allah razı olsun. Burası sözde Fransa yani Paris'teyiz ve bir sürü soygun oluyor. Düşünün biliyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Sözde güvenlik var. Güvenlik burada sadece size tutanak tutmak için var." ifadelerini kullandı.

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