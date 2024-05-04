Çantaya dikili pelüş oyuncaktan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karesi ilçe merkezindeki uygulama noktasında gerçekleştirdiği kontrollerde bir otomobili durdurdu. Otomobilin içerisindeki Türkmenistan uyruklu A.Ç. (63) isimli şahıs ile yanındaki G.J. adlı kadına kimlik kontrolleri yapıldı.

Bu esnada G.J. isimli kadının şüpheli hareketleri polis memurunun dikkatini çekti. Polis memuru, ünlü bir markaya ait çantanın üzerine pelüş oyuncak dikildiğini gördü. Kendisinin de çantalara ilgisi olduğu öne sürülen polis, durumdan şüphelenip çantada arama yaptı. Yapılan aramada hem çantada hem de pelüş oyuncağın içinde 130 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 50 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen A.Ç. ve G.J. gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin polis ekiplerindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.