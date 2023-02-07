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Cape Town Başkonsolos'luğuna 2 sözleşmeli sekreter için ilana çıktı

Cape Town Başkonsolosluğu’nun yayımladığı ilana göre, 2 sözleşmeli sekreter alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:00
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Cape Town Başkonsolos'luğuna 2 sözleşmeli sekreter için ilana çıktı

Cape Town Başkonsolos'luğuna 2 sözleşmeli sekreter için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Cape Town Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır..

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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