Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuruyor? En yakınındaki isimden çarpıcı açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliği döneminde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Kuşoğlu Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemdeki siyasi hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı adayı olacak mı? Yeni bir siyasi bir parti mi kuracak?" sorularına cevap verdi.

“EĞER KENDİSİNE İHTİYAÇ OLURSA…”

Kuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kemal Bey bürokraside, siyasette, devlette uzun yıllar çalıştı. Aktif siyaset olmasa da siyaset yapma sorumluluğu var. Bunun için CHP’nin başına geçmek zorunda değil. Kemal Bey akil adam. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne zaman görüşmek isterse, görüşüyor. Yeni parti için siyasette, toplumda bir boşluk lazım. Öyle bir boşluk yok. Yani bir siyasi parti kurmaz. CHP’nin aleyhine hiçbir çalışması olmadı, Alevi oyları CHP’ye gitmedi iddiası doğru değil. Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur. Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle kırgın ama yine de desteğini esirgemez. Mansur Yavaş’a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti."