Cari açık OVP tahminini aştı

Piyasanın beklentisi açığı 3,25 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

2023’ün tamamında cari açık 45,2 milyar dolar oldu.

Orta Vadeli Program'da 2023 yılının tamamında cari dengenin 42,5 milyar dolar açık vereceği öngörülmüştü. 2022’de Türkiye ekonomisinde cari açık 49,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı istatistiklere göre Aralık ayında çekirdek denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4,16 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Aralık'ta 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,6 milyar dolar oldu.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1,7 milyar dolar oldu.

Net hata noksanda açık

Aralık verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde portföy yatırımları 1,7 milyar dolar olurken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1,2 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1,2 milyar dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde bu ay 1,98 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan kalemi ise 1,1 milyar dolar açık verdi.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİYLE NET HATA NOKSAN KALEMİ DEĞİŞTİ

TCMB “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldığını da söyledi.

Söz konusu güncellemeler neticesinde “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemleri ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kaleminin etkilendiği paylaşıldı.

Yapılan güncellemeler neticesinde net hata ve noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar güncellendi.