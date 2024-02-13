Citigroup’tan dikkat çeken faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Citigroup’tan dikkat çeken faiz mesajı
İlk Fed faiz indirimini haziran ayında bekleyen Citigroup stratejistleri önümüzdeki birkaç yılın 1990’lar sonuyla benzerlik taşıyabileceğini öne sürdü.

1998’de Rusya’nın tetiklediği kriz gölgesinde üç kez faiz indiren Fed ardından enflasyonist baskılarını kontrol altına almak için Haziran 1999’dan itibaren sıkılaştırma döngüsüne girmişti.

Citi Stratejisti Jason Williams “Piyasalar 1998’e bakıp gelecekte faiz artışı yapılabileceği ihtimalini fiyatlamalı. Mevcut döngü 1998 gevşeme döngüsüyle benzerlikler taşıyor. Eğer enflasyon yüzde 2’ye kalıcı bir şekilde dönmezse geleceğe yönelik Fed faiz artışı fiyatlamaları görmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.

Williams’a göre enflasyonun kalıcılaşması nötr Fed faizi tartışmalarını alevlendirecek ve bu da getiri eğrisinin dikleşmesine neden olacak.

İlgili Haberler
İşsizlik maaşı 2024’te ne kadar olacak?
İşsizlik maaşı 2024’te ne kadar olacak?
Değerli konut vergisi beyanında son hafta
Değerli konut vergisi beyanında son hafta
Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı
Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı
TCMB'den bir şirkete daha elektronik ödeme faaliyet izni
TCMB'den bir şirkete daha elektronik ödeme faaliyet izni
Cari açık OVP tahminini aştı
Cari açık OVP tahminini aştı
Son Haberler
Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu! Spor
Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!
Bahçeli Kılıçdaroğlu’nu savundu. Görevdeyken yerden yere vuruyordu Gündem
Bahçeli Kılıçdaroğlu’nu savundu. Görevdeyken yerden yere vuruyordu
Yoğun bakımda doluluk oranını yüzde 71 olarak açıklayıp 'Yoğunluk geride kaldı' dedi. Bakan Koca'dan garip açıklama Sağlık
Yoğun bakımda doluluk oranını yüzde 71 olarak açıklayıp 'Yoğunluk geride kaldı' dedi. Bakan Koca'dan garip açıklama
Hindistan'da polis çiftçiler için beton bariyer kurdu Dünya
Hindistan'da polis çiftçiler için beton bariyer kurdu
Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı Yaşam
Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı
Trafiği tehlikeye düşürdükleri sosyal medyadan belirlenen 4 sürücüye para cezası Yerel Haberler
Trafiği tehlikeye düşürdükleri sosyal medyadan belirlenen 4 sürücüye para cezası
Hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza yağdı Yaşam
Hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza yağdı