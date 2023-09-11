Cariye fetvası verdiler: Başkasından rica edebilirsin

Editör : Osmancan Erok

Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği'nden bir hocanın "Cariye" konusu ile ilgili fetvası gündem oldu.

Bir kişinin “Cariye ile nikah kıyılır mı?” sorusuna üzerine hocanın, “Cariye ile nikahsız beraber olabilirsin" yanıtı vermesi tartışma yarattı.

Paylaşılan görüntülerde hoca, “Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin zaten. Başkasının cariyesini sevdiysen, o kişiden rica edersin sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın ama başkasının cariyesidir. O şekilde olur. Yoksa başka türlü olmaz. Kendi cariyen olduğu zaman nikahsız beraber olabiliyorsun.” dedi.