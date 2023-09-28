Milli Eğitim okulları TÜGVA’ya tahsis etti

İktidara yakınlığıyla bilinen ve “kamuda torpil listesi” iddiasıyla gündeme gelen TÜGVA’ya sağlanan ayrıcalıklara her gün bir yenisi ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu vakfın düzenlediği yaz okulu için adeta seferber olduğu açığa çıktı. Vakfın, Gaziantep’te düzenlediği yaz eğitimleri için 135 okul tahsis edildiği öğrenildi.

HARCAMA MEB’DEN

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, yönetmelik değişiklikleri ve birbiri ardına imzalanan protokollerle öğrencilere ulaşmasına olanak sağlanan TÜGVA’ya tahsis edilen okulların 120’sinin Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerinde olduğu bildirildi. Dokuzunun Nizip ilçesindeki okullardan, altısının ise Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerindeki okullardan oluştuğu kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, TÜGVA’nın kursları için Halk Eğitim Merkezleri’nden 458 usta öğretici görevlendirildi. Kurslara toplam 19 bin 388 öğrenci katıldı. TÜGVA’nın okulları kullanarak düzenlediği yaz etkinlikleri, vakıf ile MEB arasında imzalanan, “Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği” protokolüne dayandırıldı. Vakfa sağlanan ayrıcalıklar bunlarla da sınırlı kalmadı. TÜGVA’nın etkinliği için açılan okullara ait, elektrik, su ve yemek gibi giderlerin MEB tarafından ödendiği belirtildi. Gaziantep Şahinbey Belediye Meclisi eski meclis üyesi Uğur Kalkan, okulların kapısının TÜGVA için açılmasına tepki gösterdi. Kalkan, “Daha önce birçok protokol iptal edilmesine rağmen TÜGVA ve MEB, bu protokollere devam etmekten geri durmuyor” dedi. Kalkan, şöyle devam etti: “TÜGVA ayrıcalığı Gaziantep’te de kendisini hissettiriyor. Yüzden fazla okul TÜGVA’nın emrine tahsis ediliyor. Elektrik, su, yemek gibi giderler de bakanlık tarafından ödeniyor. Başka bir derneğe, vakfa bu şekilde okullarda faaliyet yapması sağlanır mı? Kesinlikle hayır" dedi.

Daha önce valilik onayı ile İstanbul’un farklı ilçelerinde toplam 238 okulun Bilal Erdoğan ile çok sayıdaki yandaşın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’ya tahsis edildiği belirlenmişti. TÜGVA, bu tahsisle devlet okullarında yaz boyunca dini eğitimler düzenleyebilmişti.

Öte yandan geçen yıl da Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın TÜGVA’nın yaz okulu talebine olumlu yanıt vermişti. MEB’e bağlı 10 okul, yaz aylarında TÜGVA’ya tahsis edilmişti.