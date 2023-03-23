Çarkıfelek bitkisi parkinson hastalığına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çarkıfelek bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çarkıfelek bitkisinin parkinson hastalığındaki gibi sinirsel nöbetleri önlemesiyle dikkat çekti.

PARKİNSON NEDİR?

Parkinson hastalığı, günümüzde Alzheimer hastalığı ile birlikte ileri yaşlarda en sık görülen hastalık olma özelliğine sahiptir. Hastalık tıbbi olarak ilk defa 1817 senesinde 'titrek felç' olarak tıp literatürüne girmiştir. Parkinson hastalığı asıl olarak beyinde bulunan hücrelerin birbirleriyle iletişime geçmesini sağlayan 'dopamin' üretici hücrelerin bozulmaya uğramasından kaynaklanır. Bahsi geçen bu hücreler ekseriyetle beynin substansiya nigra olarak adlandırılan bölgesinde yer alırlar. Substabsiya nigra bölgesinde üretilen dopamin beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesinin yanı sıra, kişinin hareket kabiliyetinde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Zira dopamin sayesinde kişinin hareketlerini kontrol etmesini sağlayan striatum bölgeleri arasındaki iletişim sağlanır. Kişinin vücudunda üretilen dopamin yoğun miktarda azaldığında kişinin hareketlerini kontrol etmesi zorlaşır ve vücut uyumlu ve akıcı bir şekilde hareket edebilme yetisini kaybeder. Hastalığın belirtileri genellikle bir anda ortaya çıkmaz. Beyin hücreleri yavaş yavaş kaybedildiği için hasta bir anda tüm hareket kabiliyetini yitirmek yerine hastalığın semptomlarını aşamalı olarak yaşar.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEDİR?

Çarkıfelekgillerden; çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde doğal şifalardan faydalanmak isteyenlerin kaygı, uykusuzluk ve strese karşı en çok kullandıkları bitkilerdendir. Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Farklı formlarda tüketebileceğiniz çarkıfelek bitkisinin çayını taze demleme olarak kullanmalısınız. Her tüketim için yeni çay demlenmesi önemlidir. Farklı formlardan size uygun yöntemi seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇARKIFELEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş toz halinde kolayca bulabileceğiniz bitkinin çayını kolaylıkla demleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir tutam çarkıfelek bitkisini bir fincan sıcak suya bırakın. Fincanın ağzını kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletin. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Çarkıfelek bitki çayını kaynatmadan demleme yapmanız önemlidir. Ayrıca her defasında tüketeceğiniz kadar taze olarak demleyiniz. Çarkıfelek çayını gün içinde 3 fincan tüketebilirsiniz. Uyku problemleri olanların yatmadan 1 saat önce 1 fincan içmeleri yeterli olmaktadır.