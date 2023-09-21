'Çarkıfelek' yarışmasının eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem her akşam ekranlardaydı

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra ortaya. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

'Çarkıfelek' yarışmasının eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem her akşam ekranlardaydı

Bir dönem her gün ekranlarda olan güzel model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.

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Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı.

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Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

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Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

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İşadamı Mehmet Şumlu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu. Yasemin Koşal, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkati çekti.

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