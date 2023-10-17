Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırladı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken şoförün burnu bile kanamadı.

KAYNAK: İHA
Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mazlum G. yönetimindeki 41 ABG 503 plakalı Tofaş marka otomobil Akçakoca istikametinden Belediye Plajlar mevkiinde havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle viraj içine geldiği esnada kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Mazlum G. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün araçtan kendi imkanları çıktığını gördü.

Sürücünün herhangi bir yarası olmadığını gören sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Akçakoca-Alaplı kara yolu bir süre tek şeritten ilerlerken, otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden çekildi.

aw054451-01.jpg

aw054451-02.jpg

aw054451-04.jpg

aw054451-05.jpg

aw054451-06.jpg

aw054451-07.jpg

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto eden bir grup Yahudi gözaltına alındı Dünya
İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto eden bir grup Yahudi gözaltına alındı
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Sonu çok kötü olacak Ekonomi
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Sonu çok kötü olacak
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem Dünya
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Borsaya yatırım yapanlar aman dikkat: Piyasa değeri rekor kıran hisseye flaş yasak Ekonomi
Borsaya yatırım yapanlar aman dikkat: Piyasa değeri rekor kıran hisseye flaş yasak
Çin gemileri Japon kara sularına girdi Dünya
Çin gemileri Japon kara sularına girdi
Toyota 6 fabrikasında üretimi durdurdu Ekonomi
Toyota 6 fabrikasında üretimi durdurdu
En çok dolar, euro ve altın bu şehirlerde var! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez Ekonomi
En çok dolar, euro ve altın bu şehirlerde var! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez