Çarptığı bisikletli hayatını kaybedince sürücü tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 6 Eylül'de çarptığı bisiklet sürücüsü dün hayatını kaybedince gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Çarptığı bisikletli hayatını kaybedince sürücü tutuklandı

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Remzi Güç (49), 6 Eylül tarihinde Dörtyol Kavşağı'nda bisikleti ile giderken oda başkanı Nadir E. yönetimindeki 43 NE 840 resmi plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Remzi Güç’ün ölümü üzerine gözaltına alınan ve kaza esnasında alkollü olduğu öne sürülen Nadir E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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