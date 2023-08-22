Çarşaflı kadına otobüste tepki göstermişti: Suriyeli sandım. Vatandaşı o kadar canından bezdirdiler ki

Kocaeli'de otobüste yolculuk eden kadına giydiği çarşaf nedeniyle hakaretler eden ve gözaltına alınan M.D.G., ifadesi sonrasında serbest bırakılmıştı. Kadının emniyetteki ifadesinde çarşaflı kişinin Suriyeli olduğunu düşündüğü için o şekilde konuştuğunu söylediği ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Çarşaflı kadına otobüste tepki göstermişti: Suriyeli sandım. Vatandaşı o kadar canından bezdirdiler ki

Olay, 2 gün önce Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi.

Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

SIĞINMACI ZANNETTİĞİ YOLCU SİVASLI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de ilginç bir "Sığınmacı sanma" olayı yaşanmıştı.

Bir vatandaş tramvayda gördüğü ve yabancı uyruklu zannettiği kişiye 'Git ülkene, kimse sizi istemiyor' demişti. Ancak sığınmacı zannettiği kişi Sivaslı çıkmıştı.

Karşısındaki kişinin Sivaslı olduğunu öğrenen ve buna inanmayan vatandaş bu sefer de, 'Biz enayiyiz ya anlamıyoruz sizin kim olduğunuzu' diyerek tartışmayı devam etmişti.

Sığınmacı zannedilen şahıs Sivaslı olduğunu söylese de diğer kişiyi inandıramadı ve kendisini kandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

O görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Zakkum bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Zakkum bitkisi neye iyi geliyor?
Kağıt toplayanlar zabıta dövdü Güncel
Kağıt toplayanlar zabıta dövdü
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı. Cani koca kayıplara karıştı Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı. Cani koca kayıplara karıştı
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler Güncel
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler
Teoman evleneceği yaşı açıkladı Magazin
Teoman evleneceği yaşı açıkladı
Miras kalan eviniz varsa dikkat! Hisseli tapu satışında yeni dönem Güncel
Miras kalan eviniz varsa dikkat! Hisseli tapu satışında yeni dönem
81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı Güncel
81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı