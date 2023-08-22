Çarşaflı kadına otobüste tepki göstermişti: Suriyeli sandım. Vatandaşı o kadar canından bezdirdiler ki

Olay, 2 gün önce Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi.

Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

SIĞINMACI ZANNETTİĞİ YOLCU SİVASLI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de ilginç bir "Sığınmacı sanma" olayı yaşanmıştı.

Bir vatandaş tramvayda gördüğü ve yabancı uyruklu zannettiği kişiye 'Git ülkene, kimse sizi istemiyor' demişti. Ancak sığınmacı zannettiği kişi Sivaslı çıkmıştı.

Karşısındaki kişinin Sivaslı olduğunu öğrenen ve buna inanmayan vatandaş bu sefer de, 'Biz enayiyiz ya anlamıyoruz sizin kim olduğunuzu' diyerek tartışmayı devam etmişti.

Sığınmacı zannedilen şahıs Sivaslı olduğunu söylese de diğer kişiyi inandıramadı ve kendisini kandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

O görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.