Çarşıda küçücük dükkana 1,5 milyon dolar istendi. Türkler İstanbul'dan gitsin isteniyor

Yaşanan enflasyon, artan kiralar, ev ve araba fiyatlarının hayal edilemeyecek rakamlara ulaşması vatandaşları canından bezdirirken özellikle megakent İstanbul’da sıradan bir yaşam sürmek artık lüks oldu.

Bir zamanlar taşı toprağı altın denilerek köylerden akın akın vatandaşları karşılayan İstanbul’da artık bir şey satın almak Türkler için sadece hayalden ibaret. Son yıllarda gerek kaçak göçmenlerin milyonlar halinde İstanbul’a gelmesi, gerek Ukrayna’da yaşanan savaştan kaçan Ukraynalıların göçü ile beraber İstanbul’da her şeyin fiyatı fahiş bir şekilde arttı.

Bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki emlak sorunu tekrar tekrar gün yüzüne çıkardı.

Beşiktaş’ta Ihlamur Caddesi’nde yer alan, yeni yapıldığı belli olan bir apartmanın zemin katındaki 63 metrekarelik dükkanın satılık olduğunu gören vatandaş, mal sahibine gidip dükkanın fiyatını sorduğunda aldığı cevap karşısında şoke oldu.

Dükkan için 1,5 milyon dolar fiyat çeken mal sahibine şaşıran vatandaş, dükkanın çevresinin lüks olmadığını ve önünde araç park yeri dahi olmadığını belirtti.

İstenen fiyat karşısında Miami’de okyanus manzaralı 3 tane ev alınabileceğini kalan parayla da üzerinde çok iyi bir Tesla araç satın alınabileceğini ifade eden şahıs Türkiye’de artık bir şey sahibi olmanın artık gençler için imkansız olduğunu belirtip duruma lanet etti.